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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يبحث قضايا وملفات خدمية مع عدد من نواب البرلمان

محافظ المنيا خلال
محافظ المنيا خلال الاجتماع

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بأعضاء مجلس النواب محمد نشأت العمدة وسعودي عبد الرحمن ومجدي ملك، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرافق العامة والخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية بين محافظ المنيا وأعضاء البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ للوقوف على احتياجات ومطالب المواطنين بدوائرهم.

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وأكد المحافظ على أهمية التواصل الدائم بين أعضاء مجلس النواب والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية والمساهمة في حل مشكلات المواطنين وتوفير احتياجاتهم والتكامل الدائم بينهم من أجل تحسين سبل الحياة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
 

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