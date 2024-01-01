التعدي على زميل بجامعة المنيا.. طلب عاجل من الصحفيين لـ وزير التعليم العالي

تدين لجنة الحريات بنقابة الصحفيين التجاوزات، التى صدرت من قبل إدارة جامعة المنيا، وأحد أفراد الأمن المصاحبين لوزير التعليم العالى، تجاه عدد من الزملاء الصحفيين أثناء ممارستهم عملهم فى تغطية زيارة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أول أمس السبت لافتتاح عددٍ من المشروعات الصحية، والتعليمية بجامعة المنيا.

وتؤكد اللجنة تضامنها مع اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، التى أدانت التجاوزات، والتى تمثلت فى التعدى باليد على زميل صحفى من قبل أفراد الأمن المرافق للوزير، وقيام موظفى الأمن الإدارى فى الجامعة بإغلاق قاعة كلية دار العلوم، التى كان من المقرر عقد مؤتمر صحفى بها أمام الزملاء، والتحدث معهم بصورة غير لائقة.

وتشدد لجنة الحريات على كل الزملاء الصحفيين بضرورة الالتزام بقرار اللجنة النقابية للصحفيين بمحافظة المنيا، الذى يقضى بالامتناع عن نشر أية أخبار خاصة بجامعة المنيا لحين حل كل المشكلات المتعلقة بمنع الصحفيين من ممارسة عملهم الصحفى.

كما تطالب اللجنة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتحقيق فى واقعة تعدى أحد أفراد الأمن المرافق له على صحفى أثناء ممارسة عمله.

وتحيى لجنة الحريات الزملاء بمحافظة المنيا على موقفهم الثابت باحترام مهنتهم الساعية لنقل الحقيقة، وتحمّل رئيس جامعة المنيا مسئولية حل الأزمة.