تبدأ غداً.. انتهاء جميع الاستعدادات لبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول في قنا

أنهت مديرية التربية والتعليم بـ قنا ، استعداداتها لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الحالي 2023-2024م، المقرر أن تبدأ غداً الثلاثاء الموافق 2 يناير 2024 للصفين الرابع والخامس الابتدائي والصف الأول والثاني الثانوي فى المواد غير المضافة للمجموع.

وقال الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا ، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول من الصفى الرابع والخامس يبلغ 164الف و112 طالب وطالبة على مستوى مدارس المحافظة.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة الامتحانات على مستوى جميع اللجان كل فى نطاق إدارته التعليمية، والعمل على تذليل أى معوقات.

وأكد السيد، ضرورة توفير الراحة والهدوء للطلاب، والتأكد على تصليح الإنارة والمياه ونظافة دورات المياه والمقاعد بجميع المدارس وإحكام السيطرة والغلق على مظروف الأسئلة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بـ قنا، على ضرورة تطبيق كافة القرارات الوزارية وتنفيذ الكتب الدورية، وخاصة فيما يتصل بأعمال الامتحانات والتقييمات الخاصة بمنظومة الصفوف الأولى، وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

جدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول على مستوى محافظة قنا ، تبدأ غداً الثلاثاء 2 يناير وتستمر حتى الأربعاء 24 يناير الجاري.