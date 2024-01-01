الشمخ الجواني.. جنات تكشف موعد طرح كليبها الجديد

كشفت الفنانة جنات مهيد، موعد طرح كليبها الجديد الذي يحمل اسم الشمخ الجواني، بعد أيام من الترويج له عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام.

ونشرت جنات، برومو كليب الشمخ الجواني، وعلقت: «استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة “ الشمخ الجواني” يوم الاربعاء الساعة ٥ على قناتي الرسمية على اليوتيوب والديجتال ستورز».

جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها

وكانت جنات قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها جوليا بطرح صور لها من حفل عيد الميلاد على حسابها الرسمي.



وعلقت جنات على الصور قائلة: صور من عيد ميلاد جوليا يوم 4/8 بس أجلنا نزول الصور حدادا على ضحايا غزة وأيضا حدادا على الغالية ابنة عم زوجي.. بس كان لازم اشكر الناس اللي تعبت واشتغلت اليوم دا .. وشكرا لحبايبي اللي نورونا.

جنات تحي ذكرى رحيل والدها

أحيت الفنانة جنات الذكرى السادسة لوفاة والدها ، حيث أعربت عن حزنها وأفتقادها له، من خلال نشر صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت جنات ، معلقة على الصورة: مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا، اليوم الذي أحسست فيه لأول مرة بالضياع، من يملك أبًا يحافظ عليه والله الشوق بعد الممات قاتل.