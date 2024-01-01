عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الشمخ الجواني.. جنات تكشف موعد طرح كليبها الجديد

جنات
جنات

كشفت الفنانة جنات مهيد، موعد طرح كليبها الجديد الذي يحمل اسم الشمخ الجواني، بعد أيام من الترويج له عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام. 

ونشرت جنات، برومو كليب الشمخ الجواني، وعلقت: «استنوا فيديو كليب أغنيتي الجديدة “ الشمخ الجواني” يوم الاربعاء الساعة ٥ على قناتي الرسمية على اليوتيوب والديجتال ستورز». 

 

جنات تحتفل بعيد ميلاد ابنتها 

وكانت جنات قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها جوليا بطرح صور لها من حفل عيد الميلاد على حسابها الرسمي.

وعلقت جنات على الصور قائلة: صور من عيد ميلاد جوليا يوم 4/8 بس أجلنا نزول الصور حدادا على ضحايا غزة وأيضا حدادا على الغالية ابنة عم زوجي.. بس كان لازم اشكر الناس اللي تعبت واشتغلت اليوم دا .. وشكرا لحبايبي اللي نورونا.

 

جنات تحي ذكرى رحيل والدها

أحيت الفنانة جنات الذكرى السادسة لوفاة والدها ، حيث أعربت عن حزنها وأفتقادها له، من خلال نشر صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت جنات ، معلقة على الصورة: مرت 6 سنوات على فقدان والدي الحبيب المضحي الذي أفنى سنوات عمره ليسعدنا، اليوم الذي أحسست فيه لأول مرة بالضياع، من يملك أبًا يحافظ عليه والله الشوق بعد الممات قاتل.

 

جنات جنات مهيد الفنانة جنات كليب الشمخ الجواني الشمخ الجواني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يخطف صفقة الموسم من الزمالك .. تفاصيل

منشور يثير ضجة| ظهير فيوتشر في الأهلي رسميا.. وعلاقة رضا سليم بالصفقة

1000 جنيه|تراجع غير متوقع في أسعار الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

تعرف على أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة

أمطار غزيرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان 4 محافظات

أمطار غزيرة تضرب 4 محافظات والأرصاد تحذر|مفاجأة بشأن طقس أول يوم في السنة

تحرك جديد في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ليه النكد .. رسالة مؤثرة من شيرين بعد الطلاق من حسام حبيب

موضوعات متعلقة

أحلى ليلة.. محمد محمود عبد العزيز يقضى رأس السنة في مكة المكرمة

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

أسماء أبو اليزيد تقضي شهر العسل في بالي| شاهد

في ذكراها.. مسيرة ملك الجمل الفنية| تعرف عليها

أبرزهن أصالة وأحلام.. طرح تذاكر حفل نجمات العرب الليلة

في عيد ميلادها.. قصة اعتزال كوثر شفيق وزواجها من عزالدين ذو الفقار

أخبار الفن| حقيقة زواج نبيلة عبيد.. تيريس جيبسون يدخن الشيشة

دول أصدقائي المقربين.. نبيلة عبيد تنفي شائعة زواجها

ترشيحاتنا

الميليشيات المسلحة بالعراق تعلن استهداف قاعدة حقل كونيكو الأمريكية في سوريا

تأجيل نظر قضية شطب محامي الجماعات الإرهابية

الحكومة تعلن عن وظائف في التربية والتعليم ومصلحة الخبراء والطب الشرعي والبريد

القاهرة الإخبارية: الاحتلال الإسرائيلي سحب 5 ألوية غرب غزة

كتائب القسام تستهدف جنود الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة القرارة في خان يونس

حكم قراءة القرآن من الهاتف المحمول في الصلاة .. الإفتاء تجيب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريء جدا.. مايا دياب بإطلالة مثيرة للجدل | شاهد

بالأحمر الجريء.. ريم مصطفى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير | شاهد

طبيب يكشف حقائق عن الفيروس المنتشر بالمدارس

رانيا يوسف وهيفاء وهبي الأبرز.. شاهد أجرأ إطلالات الفنانات في رأس السنة

فيديو

طفل صغير يقتحم حفل كاظم الساهر ويثير الجدل

صور عائلية وأغنية جديدة.. هكذا احتفل نجوم الفن بليلة رأس السنة 2024

بالسحر والشعوذة.. دجالة الجيزة تعترف: بندور على كنز تحت مزرعة مواشي ببولاق

كنغر يفاجئ مُربيه بعودته إليهم بعد عام من إطلاقه بالبرية والسبب؟! فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ