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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أفضل 5 موبايلات تشتريهم دلوقتي.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

أخبار التكنولوجيا|أفضل
أخبار التكنولوجيا|أفضل 5 موبايلات تشتريهم دلوقتي..Apple Watc

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
 

أفضل 5 موبايلات تشتريهم دلوقتي..بأعلى مواصفات 

مع ظهور العديد من الهواتف الذكية الجديدة في عام 2023، كان من الصعب تحديد أفضل 5 موبايلات، ومع ذلك، بناءً على الأداء والميزات والسعر، نقدم إليك قائمة بأفضل 5 موبايلات في 2023:

 

فلوسها فيها.. Apple Watch تنقذ حياة شخصين من الموت

لقد أثبتت Apple Watch  قدرة على إنقاذ الأرواح بشكل جيد من خلال مجموعة من القصص التي تم تداولها على مر السنين. ومع ذلك، لم يمنع هذا المزيد من المستخدمين من مشاركة قصصهم حول هذا المنتج الرائع من Apple. 

وأرسل الرئيس التنفيذي لشركة Apple، تيم كوك، رسائل بريد إلكتروني إلى مستخدمي Apple Watch اللذين شاركا قصصهما عن الساعة هذا الأسبوع.

 

سعر رخيص جدا للهاتف الرائع والأقوى Note 13

يشهد يوم 4 يناير الحالي، الظهور الأول لسلسلة Note 13 التي تطلقها شاومي مع بداية العام الجديد بالسوق العالمية.

كما تظهر سلسلة Note 13 أيضًا في الهند، إلا أنه قبل الإطلاق، كشف المُسرب الهندي Abhishek Yadav تفاصيل أسعار تشكيلة Note 13 بالكامل المتجهة إلى الهند.

 

تسريبات تكشف عن تصميم iPhone 16

وفقًا للشائعات، فإن تشكيلة هواتف iPhone من Apple ستشهد تحولًا في الحجم عام 2024، حيث ستحصل طرز iPhone 16 Pro على شاشات أكبر مقارنةً بطرازاتها السابقة.

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