وزير الدفاع الإسرائيلي: سنبدأ قريبا بالعودة التدريجية لمستوطنات غلاف غزة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، أنه سيتم إعادة سكان مستوطنات غلاف غزة على مسافة 4-7 كيلومترات شمال قطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال جالانت: “وفقا لتوصية الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية، سنعيد قريبا المجتمعات التي تقع على 4-7 كيلومترات شمال قطاع غزة”.

وأضاف: “ستهتم الإدارة المسؤولة عن المهمة الوطنية، بالتعليم والقضايا الأخرى، بحيث تكون العودة التدريجية ممكنة.. في المرحلة الأولى إلى سبع مستوطنات، وبعد ذلك إلى جميع المستوطنات الأخرى”.

وكان رئيس مجلس استيطاني بجنوب إسرائيل، اتهم حكومة بنيامين نتنياهو برشوة المستوطنين بتقديم منح مالية، مقابل العودة إلى مستوطنات غلاف غزة، التي لا تزال تتعرض لقصف صاروخي من القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه لن يسمح لسكان غزة بالعودة إلى شمالي القطاع.

وأضاف نتنياهو في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية: "لن نسمح لأهالي غزة بالعودة إلى شمال القطاع ولا قرار غير ذلك ومهمتنا الأولى إعادة مواطنينا إلى غلاف غزة".