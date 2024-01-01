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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم.. الاجتماع الدوري للجنة الإشراف العليا لسلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي

صدى البلد

برئاسة المهندس، محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، تم انعقاد الإجتماع الدوري للجنة الإشراف العليا لسلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي فى حضور  رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة .

وأعلن عبد الجليل، خلال كلمته الافتتاحية للإجتماع أنه تم اعتماد الإصدار الثانى لخطة سلامة ومأمونية نظام إمداد محطة مياه شرب قحافة الجديدة.

وأكد،على أهمية إعداد خطط سلامة ومأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحي لجميع المحطات بمحافظة الفيوم  .

وانطلاقاً من دور سلامةومأمونية 
المياه في كونها أداة استباقية لإدارة المخاطر بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة منظومة إنتاج مياه الشرب بالشكل الذي يضمن المأمونية والإستمرارية لإمداد المياه.


وفى السياق ذاته تم إعداد ورشة عمل لمناقشة إجراءات خطط مأمونية المياه ومأمونية تداول الصرف الصحى .

خلال الاجتماع تم مناقشة العديد من النقاط ومنها مناقشة خطط محطات المياه الرئيسية وكذلك خطط الصرف الصحي والتنسيق مع وزارة الري للتعاون فى تنفيذ الخطط .

جاء ذلك بحضور المهندس محمد ابراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري والمهندس محمود السيلى مدير عام ري غرب والمهندسة جيهان عباس مدير عام  ري شرق.

وأكد النجار على أهمية وضرورة وضع الإجراءات التصحيحية خلال الفترة المقبلة والمتابعة المستمرة فى تنفيذها وتنفيذ خطط سلامة ومأمونية المياه ومياه الصرف الصحى لضمان إنتاج كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية وذلك للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين .

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