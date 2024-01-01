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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كدابين.. نداء شرارة تقدم أغنية مصرية مع المنتج مصطفى السويفى

نداء شرارة
نداء شرارة

تتعاون المطربة الأردنية نداء شرارة في أغنية جديدة تحمل اسم "كدابين" حيث تواجدت في مصر مؤخرا لتسجيلها في إحدى استوديوهات الجيزة، وتحمل عددا من المفاجأت وتنتمى إلى أغاني الدراما، وتتعاون نداء في الأغنية مع المنتج مصطفى السويفي .

 

أغنية كدابين لـ نداء شرارة 

أغنية "كدابين" تقدمها نداء شرارة باللهجة المصرية وهى من كلمات مصطفى شكري وألحان وتوزيع خليل وشندي .

أعمال نداء شرارة

وطرحت المطربة الأردنية نداء شرارة مؤخرًا، أغنية بعنوان "أنت فرحة"، على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، والأغنية من كلمات آية علاء، وألحان نداء شرارة وتوزيع ألكسندر ميساكيان.

وقبل أغنية "أنت فرحة"، طرحت شرارة أغنية "قالهالى"، وهى التعاون الثاني مع الشاعر أحمد حسن راؤول مع نداء والموسيقار اللبناني جان ماري رياشي بعد أغنية "حبيتك بالتلاتة" التي تخطت الـ70 مليون مشاهدة وكانت من ألحان سامر أبو طالب.

يذكر أن نداء شرارة مغنية أردنية حاصلة على لقب "ذا فويس" أحلى صوت، الموسم الثالث عام 2015 حيث نالت نسبة من التصويت تفوقت بها على حمزة الفضلاوى وعلى يوسف وكريستين سعيد من لبنان، وتميزت عن كل المتسابقات بارتدائها الحجاب، طول فترة المسابقة

نداء شرارة
نداء شرارة
نداء شرارة
نداء شرارة
نداء شرارة
نداء شرارة
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