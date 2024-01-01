بالاستغناء الكامل عن الفلسطينيين .. الاحتلال يجلب 70 ألف عامل

يخطط كيان الاحتلال لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبي للاستغناء عن عمل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفق ماذكرت شبكة بلومبيرج الأمريكية.

ويرى الاحتلال في تخطيطه إمكانية استقدام عمال من الصين والهند وأماكن أخرى لدعم قطاع البناء.

ويعاني قطاع العقارات من نقص العمالة بعد منع نحو 80 ألف عامل بناء فلسطيني من دخول الأراضي المحتلة من قبل كيان إسرائيل.

جاء ذلك بحسب المدير العام لوزارة البناء والإسكان الإسرائيلي يهودا مورجنسترن.

قال مورجنسترن :"هناك نقص في القوى العاملة ولهذا زاد متوسط فترة البناء لكل مبنى في إسرائيل إلى 34 شهراً من 30 شهراً في عام 2021".

لفت إلى أن العمال سيأتون بشكل عام من الصين والهند وسريلانكا ومولدوفا.