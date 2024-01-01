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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. النادي يحل 3 أزمات| تفاصيل

صدى البلد

زف الإعلامي مينا ماهر، خبرا سارا لجماهير الزمالك، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب مينا ماهر: "الزمالك ينهي أزمة مستحقات رعاية وادي دجلة "إبراهيما نداي"، وجار الانتهاء من أزمة مستحقات نادي ليون، النيجيري سامسون أكينيولا، الزمالك حل أيضا أزمة مساعدي فيريرا المقدرة بـ 110 آلاف دولار".

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات فنية خلال مران اليوم الإثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، تحت قيادة معتمد جمال المدير الفني.

وركز الجهاز الفني على تطبيق بعض الجوانب الخططية خلال المران.

وشهد التدريب غياب الثلاثي أحمد مصطفى "زيزو" وأحمد فتوح ومحمد صبحي، بعدما قرر الجهاز الفني بمنح الدوليين راحة من التدريبات قبل الانضمام لصفوف المنتخب الأول، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وخاض اللاعبون تقسيمة فنية في ختام المران شهدت التركيز على بعض الجوانب الفنية التي تم التدريب عليها في مران اليوم.

وكانت رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها غدا، 2 يناير 2024، في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير 2024 وحتى 11 فبراير 2024.

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