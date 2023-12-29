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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبوالعينين يهنئ النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الخطيب بعد الفوز بكأس السوبر

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس ادارة سيراميكا كليوباترا

تقدم النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، بخالص التهنئة للنادي الأهلي العريق ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجماهيره الغفيرة في كل العالم، والإدارة الفنية واللاعبين، بعد الفوز ببطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في دولة الإمارات الشقيقة.

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سيراميكا كليوباترا يتقدم على بيراميدز بهدف القندوسي

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سيراميكا كليوباترا يتعادل سلبيا مع بيراميدز خلال الشوط الأول ببطولة السوبر

وقال أبو العينين: “إن النادي الأهلي يُثبت يومًا بعد آخر، جدارته واستحقاقه بكل الألقاب والإنجازات، وشرف تمثيل مصر في كافة المناسبات القارية والدولية”.

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أبو العينين يهنئ الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا: مباراة شرفت الكرة المصرية وعكست روح الأخوة بين الناديين

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أبو العينين يشيد بتنظيم الإمارات لبطولة السوبر.. ويدعم سيراميكا كليوباترا قبل لقاء الأهلي

وتابع أبو العينين: “كل التحية للفرق الأربعة المشاركة في البطولة، والتي شرّفت الكرة المصرية بأداء فني مبهر على مستوى الحدث، ومنافسة حقيقية لا تنقصها المُتعة والإثارة الكروية، وتغلفها روح المحبة والأخوة بين الجميع”.

أبو العينين أبو العينين يهنئ النادي الأهلي الخطيب الفوز بكأس السوبر النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا

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