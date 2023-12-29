أبوالعينين يهنئ النادي الأهلي ومجلس إدارته برئاسة الخطيب بعد الفوز بكأس السوبر

تقدم النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، بخالص التهنئة للنادي الأهلي العريق ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وجماهيره الغفيرة في كل العالم، والإدارة الفنية واللاعبين، بعد الفوز ببطولة كأس السوبر المصري التي أقيمت في دولة الإمارات الشقيقة.

وقال أبو العينين: “إن النادي الأهلي يُثبت يومًا بعد آخر، جدارته واستحقاقه بكل الألقاب والإنجازات، وشرف تمثيل مصر في كافة المناسبات القارية والدولية”.

وتابع أبو العينين: “كل التحية للفرق الأربعة المشاركة في البطولة، والتي شرّفت الكرة المصرية بأداء فني مبهر على مستوى الحدث، ومنافسة حقيقية لا تنقصها المُتعة والإثارة الكروية، وتغلفها روح المحبة والأخوة بين الجميع”.