أبو العينين يهنئ الأهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا: مباراة شرفت الكرة المصرية وعكست روح الأخوة بين الناديين

هنأ النائب محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، النادي الأهلي بفوزه على نادي سيراميكا كليوباترا في نصف نهائب بطولة السوبر المصري.

وقال أبو العينين من خلال منشور رسمي عبر صفحته على فيسبوك: أهنئ النادي الأهلي العريق وجماهيره العظيمة ولاعبيه ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود #الخطيب على الوصول لنهائي كأس السوبر المصري في لإمارات، قدم الفريقين الأهلي و سيراميكا كليوباترا مباراة رائعة وقوية عكست صورة مشرفة للكرة المصرية في الخارج.

وأضاف أبو العينين: لعب الفريقان للفوز بروح رياضية وتنافس شريف عكس الأخوة والعلاقات الطيبة بين الناديين، وقدم اللاعبين مباراة رائعة وكانت لروح الفانلة الحمراء الكلمة العليا والتي حسمت اللقاء في الثواني الأخيرة من المباراة.

وتابع ابو العينين: تمنياتنا بكل التوفيق للنادي الأهلي ولاعبيه بحصد البطولة، و كل التحية للاعبي سيراميكا كليوباترا الذين بذلوا كل الجهد والعرق أمام النادي الأهلي الكبير ثالث العالم ونادي القرن الإفريقي، وكل التوفيق للاعبينا في المباراة المقبلة أمام نادي بيراميدز، وحصد برونزية السوبر المصري.