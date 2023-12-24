أبو العينين يشيد بتنظيم الإمارات لبطولة السوبر.. ويدعم سيراميكا كليوباترا قبل لقاء الأهلي

أعرب النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مجموعة سيراميكا كيلوباترا عن سعادته الكبيرة، بتنظيم دولة الإمارات الشقيقة لبطولة السوبر المصري، كما أشاد بجهودهم التنظيمية والتيسيرات المقدمة لكافة الفرق المشاركة في البطولة.

كما قدم “أبو العينين” خلال تصريحات بقناة أون سبورت، التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة حصوله على برونزية كأس العالم، قائلا: “أقدم التهنئة للنادي الأهلي واللاعبين ولمجلس الإدارة لحصولهم على المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية”.

وأكمل وكيل مجلس النواب: "مبسوط لجهود اللاعبين واستعدادهم لهذه البطولة وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية بدولة الإمارات وأتمنى التوفيق للفريق في بطولة السوبر".