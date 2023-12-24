السوبر المصري| تعرف على معلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كشف قنوات أون تايم سبورت، عن معلق مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، التي تجمع بينهما في بطولة السوبر المصري لهذا الموسم 2023-2024.

وكتب ماهر همام لاعب الأهلى السابق عبر حسابه علي فيسبوك "محمد عفيفي معلقاً على أحداث مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا غداً في نصف نهائي السوبر المصر عبر قناة اون تايم سبورت"

وتقام بطولة كأس السوبر المصري في الإمارات لأول مرة بنظام جديد عن المعتاد عليه في بطولة السوبر بدلاً من فريقين، بطل الدوري والكأس.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا، بينما فيوتشر يواجه بيراميدز في إطار منافسات دور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري

بيراميدز ضد فيوتشر، تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023، في تمام الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، تقام المباراة يوم الإثنين الموافق 25 ديسمبر 2023 في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية.