ألف مبروك الطلاق.. نجمة شهيرة تهنئ شيرين على انفصالها عن حسام حبيب

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من كواليس حفل شيرين عبد الوهاب، ونجوى كرم وجورج وسوف، في ليلة رأس السنة أمس الأول، الأحد 31 ديسمبر 2023.

وظهرت في الفيديو نجوى كرم، وهي تلتقي بـ شيرين عبد الوهاب، وتقول لها: «ألف ألف مبروك ع الجو اللي سمعناه»، في إشارة منها إلى خبر الطلاق من حسام حبيب.

أول حفل لـ شيرين بعد الطلاق

أحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أمس الأول، الأحد، حفلا غنائيا على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات رأس السنة هناك.

وقدمت شيرين عبد الوهاب خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغانيها التى طرحتها على طريقة السنجل خلال الفترة الماضية.

ورقصت شيرين عبد المسرح بشكل جنوني متفاعلة مع أغانيها التي تقدمها أمام الجمهور وسط تصفيق حاد من الجمهور.

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الحفل وهي ترتدي فستانا أزرق اللون فيما ظهرت للجمهور وهي فاقدة للكثير من الوزن على خلاف آخر ظهور لها بعد طلاقها والذى ظهرت فيه بزيادة وزن كثيرة.



أول ظهور لشيرين عبد الوهاب بعد الطلاق

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها، مع مصممة الأزياء زينة زكي؛ تحضيرا لحفل رأس السنة في دبي. وقالت الإعلامية نهاد سمير، إن الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب تطلقا للمرة الثانية، مشيرة إلى أن المرة الأولى كان الانفصال عام 2021، وحدث خلاف كبير بينهما.

وأضافت الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه من بعد هذا الخلاف لم يحدث أي خلافات أخري قوية، ولكن تلك المرة شيرين صرحت لمصادرة مقربة جدا لها أنها انفصلت عن حسام حبيب، ولكن هذه المرة دون أي مشاكل.