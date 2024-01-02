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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بداية 2024.. سعر بتكوين يتخطى 45 ألف دولار

بيتكوين
بيتكوين

تخطى سعر عملة بتكوين المشفرة عتبة 45 ألف دولار للمرة الأولى منذ قرابة عامين مع تزايد التوقعات بالموافقة على إطلاق صناديق متداولة في البورصة تستثمر مباشرة في أكبر رمز رقمي مميز.

وبحسب بلومبرج الشرق، قفزت العملة المشفرة بنحو 4% لأعلى مستوياتها منذ 6 أبريل 2022 إلى 44844 دولاراً عند الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت سنغافورة. كما تقدمت العملات المشفرة الأخرى أيضاً مع ارتفاع سعر إيثريوم (ثاني أكبر عملة مشفرة) بنحو 2.6%.

تقدمت بتكوين بأكثر من 15% منذ بداية ديسمبر الماضي مع اقتراب الموعد النهائي لقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية في 10 يناير الجاري، والذي يتوقع أن تصدر فيه الضوء الأخضر لإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في بتكوين.

وقال هايدن هيوز، المؤسس المشارك لمنصة التواصل الاجتماعي للمتداولين "ألفا إيمباكت": "بعض المتعاملين في الولايات المتحدة وأوروبا يخشون تفويت فرصة الاستثمار في بتكوين قبل الموافقة الوشيكة، وبدأ المستثمرون موجة الشراء في الأول من يناير، ليكون ذلك أول شيء يفعلونه في صباح رأس السنة الجديدة".

ويتوقع المتداولون أن يبلغ سعر بتكوين 50 ألف دولار قريباً، مع استمرار التفاؤل بإطلاق صناديق الاستثمار المتداولة.

وكان انتعاش بتكوين خلال 12 شهراً الأخيرة مدفوعاً أيضاً بالإقبال الأوسع نطاقاً على الأصول عالية المخاطر الذي تدعمه توقعات انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

كما أدى هذا الارتفاع إلى تعويض الخسائر جزئياً الناجمة عن الانهيار الحاد (في سعر العملة) الذي حدث في عام 2022 والذي تردد صداه في مختلف أنحاء قطاع التشفير. وما يزال سعر بتكوين أقل من المستوى القياسي الذي وصل له في حقبة الوباء عام 2021 والبالغ 69 ألف دولار تقريباً.

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