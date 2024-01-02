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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من هذا النوع من الريجيم | تعرف عليه

رجيم
رجيم

يقع الكثير من الأشخاص فى اتباع رجيم الصيام المتقطع، الذي يشمل فترات صيام متقطعة مع فترات تناول الطعام، يمكن أن يترتب عليه بعض الآثار السلبية. إليك بعض الأضرار المحتملة لاتباع رجيم الصيام المتقطع:

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أضرار رجيم الصيام المتقطع 

 

1. نقص الطاقة: قد يشعر البعض بنقص الطاقة والتعب أثناء فترات الصيام، خاصة في البداية. يعود ذلك إلى انخفاض مستويات السكر في الدم ونقص التغذية خلال فترة الصيام.

2. مشاكل في التركيز والأداء العقلي: قد يعاني البعض من صعوبة في التركيز والانتباه أثناء فترات الصيام. قد تؤثر قلة الطاقة والتغذية المحدودة على الأداء العقلي والوظائف الإدراكية.

3. اضطرابات النوم: قد يعاني البعض من اضطرابات النوم أثناء فترات الصيام، مثل الأرق أو الاستيقاظ المتكرر في الليل. يمكن أن يكون ذلك ناجمًا عن التغيرات في نمط الأكل والتوقيت.

4. مشاكل في الهضم: قد يعاني البعض من مشاكل هضمية مثل الغازات والانتفاخ أثناء فترات الصيام. قد يكون ذلك بسبب زيادة تناول الطعام في فترة قصيرة من الوقت أو تناول أطعمة ثقيلة ودهنية.

5. تأثير على الصحة العقلية: يمكن أن يؤثر اتباع رجيم الصيام المتقطع على الصحة العقلية لبعض الأشخاص. قد يزيد الإجهاد والتوتر ويؤثر على المزاج والرضا النفسي.

مع ذلك، يجب التأكيد على أن هذه الأضرار المحتملة قد تكون مؤقتة وتختلف من شخص لآخر. إذا كنت تفكر في اتباع رجيم الصيام المتقطع، فمن الأفضل استشارة الطبيب أو متخصص تغذية لتقييم حالتك الصحية العامة ومناقشة ما إذا كان هذا النوع من الرجيم مناسب لك.

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