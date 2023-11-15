بدون رجيم أو جراحة.. سيدة تفقد 35 كيلوجرام من وزنها في وقت قياسي

أثارت أم تدعى إيمي فريتز و تبلغ من العمر 31 عامًا وهي من ولاية أوهايو كيف فقدت 35 كجم من وزنها بشكل طبيعي في أقل من عام وذلك بعد إنجابها لثلاثة أطفال

كشفت أيمي أنها فقدت أكثر من 35 كيلوجراماً "بشكل طبيعي" بعد عام واحد فقط من إنجابها طفلها الثالث وذلك بعد ان لاحظت أن وزنها قد ارتفع إلى أكثر من 104 كيلوجرامات، وكانت تعاني من آلام المفاصل.

وقالت: "أستطيع أن أقول إن حياتي تبدو مختلفة تمامًا، وأنا ممتنة جدًا لهذه الرحلة".

قالت فريتز إنها وصلت إلى نقطة الانهيار عندما صعدت على الميزان ورأت أن وزنها 103 كجم

قررت تتبع جميع السعرات الحرارية التي تتناولها



وأوضحت أنها لم تتبع نظامًا غذائيًا محددًا مثل الكيتو، لكنها كانت تهدف إلى تناول وجبات غنية بالبروتين مع حساب السعرات الحرارية.

"إذا كان لديك عجز قدره 500 سعرة حرارية [أو] 1000 سعرة حرارية على مدى عدة أشهر، فسوف تلاحظين انخفاض الوزن.

قالت أنها كانت تتناول لترمن الماء يوميًا. على الرغم من أنها لا تزال تتناول قهوتها الصباحية، إلا أنها لم تعد تشرب الشاي الحلو والمشروبات الغازية ذات السعرات الحرارية العالية