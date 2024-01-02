دفعة جديدة من سيارات الإسعاف تدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

عرضت قناة سكاي نيوز عربية، مقطع فيديو أظهر دخول دفعة جديدة من سيارات الإسعاف إلى قطاع غزة الفلسطيني عبر معبر رفح.

وظهر في التقرير أن هناك دفعة جديدة من سيارات الإسعاف تدخل إلى غزة للمساعدة في نقل المصاببن للعلاج بمصر، منوها بأنه في كل يوم يتم استقبال مصابين من غزة عبر معبر رفح.

في سياق أخر أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اختطفت طفلة رضيعة من قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها عبر صفحتها على منصة إكس، إن اختطاف الطفلة الرضيعة من قطاع غزة دليل على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم بحق المدنيين دون رقابة أو محاسبة.

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتسليم الرضيع فوراً إلى السلطة الوطنية الفلسطينية.