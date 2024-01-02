إعلام فلسطيني : تسريح جنود الاحتياط والعودة التدريجية للمستوطنين بغلاف غزة

ذكرت وكالة معا الفلسطينية ان جيش الاحتلال وضع خطة تسمح بالعودة التدريجية للمستوطنين الى غلاف غزة.

ونقلت الوكالة عن مصادر عبرية قولها إن جيش الاحتلال يعمل على تغيير مهام الجنود النظاميين لعام 2024، وتسريح جنود الاحتياط، حيث تسريح اللواءين 14 و551، وسيتم نقل الوحدات النظامية للتدريب، وسيتم استدعاء جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم خلال أشهر قليلة لفترة أخرى من القتال.

كما وافقت قيادة الجبهة الداخلية الاسرائيلية على عودة المستوطنين الذين تقع مستوطناتهم على مسافة تتراوح بين أربعة وسبعة كيلومترات من حدود قطاع غزة إلى منازلهم.