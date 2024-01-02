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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مطار العريش يستقبل 3 طائرات مساعدات إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة

طائرات قادمة من الدول
طائرات قادمة من الدول العربية الى مطار العريش

وواصل مطار العريش الدولي بشمال سيناء  ، استقبال طائرات المساعدات عبر الجسر الجوي من الدول العربية والاجنبية ..حيث وصلت  3طائرات من قطر والإمارات الأردن وقطر وليبيا وايطاليا،  تحمل نحو 112طنا  مساعدات إنسانية وإغاثية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.


أدوية:

حيث تحمل مساعدات إغاثية عاجلة لغزة بالإضافة للأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وصلت طائرة سعودية تزن 22،256 طن تحمل مواد إغاثية وغذائية وأدوية كما استقبل المطار طائرتين من قطر تحملان 90 طنا من الخيام الإغاثية المقدمة من قطر.

وأشار الدكتور خالد ،  أن مطار العريش الدولي استقبل حوالي 361 طائرة مساعدات إنسانية من أكثر من 40 دولة عربية وأجنبية وعدة جهات إغاثية أممية ، وحملت ما يقدر بأكثر من 11 آلاف طن من المواد الإغاثية متعددة الاستخدامات.

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العريش مطار مساعدات الفلسطينيين طائرات

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