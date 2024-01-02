اليوم .. منى الشاذلي ضيفة برنامج ABtalks مع أنس بوخش

تحل الإعلامية منى الشاذلي اليوم ضيفة على برنامج ABtalks، الذي يقدمه الإعلامي أنس بوخش على يوتيوب.

يذكر ان حلّ الفنان أحمد فهمى ضيفاً على الإعلامى أنس بوخس فى برنامج "AB Talks“ والذى يعرض عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ويعتبر هذا الظهور هو الأول ل أحمد فهميعقب انفصاله عن هنا الزاهد، ونستعرض أبرز التصريحات فى السطور التالية..

وتحدّث أحمد فهمي عن جوانب شخصيته قائلاً: "لو حياتي فيلم هسميها سمك لبن تمر هندي، وأنا نفسيًا متقلب جدًا على حسب المكان عشان كده ممكن الناس تشوفني غريب، أنا بني آدم مش عايز حاجة أنا مش شخصية متطلعة، البني آدم اللي عايز دايما بيكون ضعيف مش قوي، فـ أنا حابب دائما إني مكنش عايز حاجة أو بمعنى أصح مش عايز حاجة من حد أنا متطلباتي بسيطة جدًا".

وقال أحمد فهمي ": عمري ما أقهر حد هو في احتياج ليا حتى بنظرة، وعمري ما أفكر إن حد شغال عندي عشان عيب جدا... ودي كسرت الايجو جوايا وكنت شايف نفسي ناجح جدا وقت الجامعة... ولكن لما رجعت من أمريكا بقيت بفكر بشكل تاني خالص.

وعن علاقته بوالده قال أحمد فهمي: والدي صاحبي جدا وأمي ست عافرت كتير، وعقد طلاق أبويا وأمي ماضي عليه وأنا عندي 19 سنة... وكلمة متخربش البيت بشوفها دي كلمة جاهله جدا لأني بشوف صلاح البيت في الانفصال.