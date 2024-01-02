بيكره خلفة البنات.. جنايات المنصورة تؤجل محاكمة متهم بالتخلص من طفلته

قررت الدائرة الحادية عشر بجنايات المنصورة برئاسة المستشار أنور رضوان وعضوية كل من المستشارين هشام محمد جمال الدين وتامر نبيل الدمرداش ومحمد أسامة دبوس وأمانة سر مسعد كمال الدين طه وربيع عيد محمد تأجيل محاكمة المتهم بالتخلص من طفلته ذات العامين عقب تعذيبه لها و بسبب اعتراضه على إنجابه 5 إناث منهن 3 توأم بينهن المجني عليها وذلك في القضية رقم 8673 لسنة 2023 جنايات مركز المنزلة والمقيدة برقم 1800 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة لجلسة ٢ مارس القادم لحين ورود تقرير مستشفى الأمراض النفسية.



كانت هيئة المحكمه قد قررت خلال جلسة اليوم إيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسيه والعصبية لبيان مدى سلامة قواه وقت ارتكاب الواقعه وذلك بناء على طلب دفاع المتهم والذي طالب بإيداع موكله مستشفى الأمراض العقلية .

وكان المحامي العام لنيابات شمال المنصورة قد أحال المتهم ويدعى إبراهيم م.إ.إ محبوس ٣٥ عاما صياد ومقيم بقرية الشبول التابعة لمركز المنزلة لأنه في يوم ٢٢ سبتمبر الماضى قتل ابنته سلسبيلة والتي لم تبلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة عمدًا مع سبق الإصرار إذ أنه على إثر غضبه كون ذريته إناثا وخوفها منه داوم المتهم التعدي عليها بالضرب باستخدام أدوات خشبة وحزام جلدي، والتعدي عليها بعضها بأسنانه وحرقها بمختلف أنحاء جسدها وبتاريخ الواقعة عاود المتهم التعدي عليها بالضرب برطم رأسها بالحائط وضربها في بطنها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أدوات خشبة وحزام جلدي .

وقالت والدتها وتدعى فوزية أحمد ٣٢عاما ربة منزل و مقيمة بذات القرية بأنه على إثر خلافات زوجية بينها والمتهم كون أن ذريتها كلها إناثًا وأن المتهم دائم التعدي على ابنتها المتوفية والتي لم تتجاوز الثلاث سنوات من عمرها قام المتهم بطردها من مسكنها وبتاريخ الواقعة ولما علمت من الأهالى بوفاة ابنتها المجني عليها أخبرتها الشاهدتين الثانية والثالثة بأنهما أبصرا أثار ضرب بالمجني عليها واتهمت زوجها المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب قاصدًا إزهاق روحها.