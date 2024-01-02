بعد ريال مدريد.. أنشيلوتي يكشف عن آخر فريق سيدربه

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، إن الملكي سيكون هو آخر فريق يقوم بتدريبه، مبديا سعادته بتحقيق حلم بمواصلة قيادة "الميرينجي".



ووجه المدرب الذي مدد عقده مع الريال حتى 2026، الشكر إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على الاهتمام بشأن التعاقد معه.



وصرح أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة ريال مايوركا ضمن الأسبوع الـ19 من الليجا الإسبانية: "أنا سعيد للغاية بالتجديد، الأمر كان سهلا للغاية، لقد اتفقنا كطرفين على كل الأمور بدون أي مشكلات أو شكوك، كان اتفاقا سريعا وأنا سعيد للغاية به ولمواصلة العمل كمدرب للريال لعامين آخرين".



وأضاف: "الريال سيكون آخر فريق أقوم بتدريبه، لا أعلم إذا كان 2026 سيكون آخر عام لي لكني أؤكد بأنه آخر ناد سأدربه، متى سينتهي ذلك؟ لا أعلم، قد يكون في 2026 أو بعد ذلك، سيعتمد الأمر على مدى النجاحات التي سنحققها".



وواصل: "أريد أن أصبح مدربا حتى هذا العام وأتمنى أن يستمر حتى 2028 لأنني أحب مدريد وأرغب في البقاء هنا".



كما وجه أنشيلوتي الشكر للاتحاد البرازيلي لكرة القدم وخاصة إدنالدو رودريجيز، الذي كان قد أبدى رغبته في التعاقد معه عندما كان رئيسا للاتحاد.



وقال في هذا الصدد: "الجميع يعلم الأمر، هو حقيقة، وكذلك ريال مدريد يعلم بأنه كانت هناك اتصالات مع رئيس الاتحاد البرازيلي، إدنالدو رودريجيز، الذي أريد أن أشكره على الاهتمام والرغبة في قيامي بتدريب المنتخب البرازيلي".



وأضاف: "هذا يجعلني أشعر بالفخر، لأن الأمر كله كان يعتمد على قرار ريال مدريد، كان واضحا للجميع في الأشهر الأخيرة لم يعد إدنالدو رئيسا للاتحاد لكن التواصل استمر معه وأريد أن أشكره، في النهاية الأمور سارت كما أريد ببقائي هنا".