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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تتلقى ضربة اقتصادية قوية بسبب الحرب.. تفاصيل

اسرائيل
اسرائيل

دعا محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعديل الميزانية وخفض النفقات وإلغاء الوزارات الزائدة عن الحاجة.

وأوضح يارون، أنه "إذا لم يتم تعديل الميزانية وخفض النفقات سيتعرض الاقتصاد لضربة قوية".

وفي وقت سابق، قال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عامير يارون، إنه من المتوقع أن تصل تكاليف الحرب على غزة في الميزانية إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي من الاقتصاد الإسرائيلي.

وأضاف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي في تصريحات له، أن هناك تأثير سلبي ملحوظ على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأسابيع الأولى من الحرب على غزة.

وأوضح يارون أننا بنينا توقعاتنا بشأن الاقتصاد الإسرائيلي على افتراض أن التأثير المباشر للحرب سيستمر حتى العام المقبل لكن بوتيرة أقل.

إسرائيل

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