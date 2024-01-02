رابط وشروط مسابقة 30 ألف معلم 2024 .. تفاصيل كاملة

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن رابط وشروط مسابقة 30 الف معلم 2024 ، التي أعلن عنها اليوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ ، وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن رابط وشروط مسابقة 30 ألف معلم 2024

موعد مسابقة 30 ألف معلم 2024

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أن ه سيتم فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري .

رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024

يمكن لمن يهمه الأمر التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 من خلال رابط مسابقة 30 الف معلم 2024 المتاح على بوابة الوظائف الحكومية .

وللوصول إلى رابط مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، يمكن للمتقدم الضغط مباشرة على الرابط التالي : Https://jobs.caoa.gov.eg

الأعداد المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2024

وفقا لما تم إعلانه رسمياً ، تحتاج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، إلى التعاقد مع 11114 معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، والثالث) للعام الدراسي 2024 - 2025 بجميع محافظات الجمهورية .

شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024



حددت البيانات الرسمية الصادرة عن الجخاز المركزي للتنظيم والإدارة ، شروط مسابقة 30 ألف معلم 2024 والتي تمثلت في :

أن يكون المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 متمتعاً بالجنسية المصرية

أن يكون المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 محمود السيرة، وحسن السمعة

ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره

ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

ألا يزيد سن المتقدم لـ مسابقة 30 الف معلم 2024 عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان

أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية (تعليم أساسي/ابتدائي/معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية

أن يكون التقدير العام للمتقدم مقبولا فأعلى

أن يجتاز الإختبار وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن

أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الاختبار والتدريبات المطلوبة

يجب التقديم في فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي

سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحقا لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

المستندات المطلوبة في مسابقة 30 ألف معلم 2024



وينبغي على المتقدم إرفاق المستندات المطلوبة على رابط مسابقة 30 الف معلم 2024 على أن تكون جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg ، وتتمثل هذه المستندات فيما يلي :

صورة شخصية للمتقدم، بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهان)

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهان بحسب الأحوال)

المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة

إيصال الإيداع البنكي.



جدير بالذكر أنه قد تم التنبيه على أنه ، لن يُلتفت لطلبات التقديم في مسابقة 30 ألف معلم 2024 ، ما لم تكن المستندات أصلية ملونة ، بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

كما تم التشديد على أنه :