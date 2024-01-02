محافظ الغربية: إنشاء مدينة المحلة الجديدة بتكلفة 6 مليارات جنيه

أكد محافظ الغربية ، الدكتور طارق رحمي، أن حجم المشروعات التي تم تنفيذها بالمحافظة في كافة القطاعات خلال عام 2023 تعكس ملامح الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي .



وأوضح المحافظ في بيان، اليوم الثلاثاء، أنه في قطاع الإسكان جار نهو مجمع الإسكان الاجتماعي بالعجيزي بتكلفة 511.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 98%، بجانب تطوير منطقة عمارات الأوقاف بالعجيزي بتكلفة 32 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 70 % ، فضلا عن تطوير منطقة عمارات منطقة أبو شاهين بالمحلة ( ترميم عدد 3 عمارات بتكلفة 9.6 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 47 % وهدم وإعادة بناء عدد 2 عمارة بتكلفة 32 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 10 %، بالاضافة إلى أنه تم إنشاء مدينة المحلة الجديدة على أرض المستعمرة بتكلفة 6 مليارات جنيه وبنسبة تنفيذ 5 % ، بجانب الانتهاء من انشاء مجمع عبد المنعم رياض السكنى بتكلفة 110 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 100 % .



وأضاف المحافظ، أنه في قطاع التربية والتعليم جار تنفيذ 37 مشروعا ما بين إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة مدارس ومنشآت تعليمية بإجمالى تكلفة 279.18 جنيه وبنسبة تنفيذ 85 % ، وكذلك أعمال صيانة شاملة وتجهيزات لعدد 22 مشروعا بتكلفة 5.9 ملايين جنيه وبنسبة تنفيذ 19 % ، بالإضافة إلى تنفيذ 12 مشروعا في قطاع التعليم الأزهري بتكلفة 126.45 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 54 %

وفي قطاع الصحة تم تنفيذ 11 مشروعا تابعا لمديرية الصحة ما بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة بتكلفة 2844 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 57.27 % ،فيما تم إنشاء مركز الأورام الجديد بسبرباى بتكلفة 1013 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 14.5 %، وإنشاء مستشفى أمراض وجراحات قلب الأطفال حديثي الولادة بالمحلة بتكلفة 250 مليون جنيه بالمشاركة المجتمعية ، فيما قام قطاع الطب البيطري بإنشاء الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف بمركز زفتى بنسبة تنفيذ 85 %، وكذلك تطوير ورفع كفاءة مجزر شوني بمركز طنطا وتم الاستلام الابتدائي .



وتابع المحافظ، أنه في قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ 16 مشروعا ما بين إنشاء وتطوير وصيانة بتكلفة 9.73 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 50.17 %..وفي قطاع الثقافة جاري تطوير قصر ثقافة المحلة والمسرح الصيفي الملحق بتكلفة 75 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 95 % ..وفي قطاع الأوقاف تم تنفيذ 13 مشروعا في مختلف مراكز المحافظة ، وجاري استخراج التراخيص لعدد (15) مسجدا وإنشاء عدد (110) مساجد جديدة بالجهود الذاتية بتكلفة 3.77.5 ملايين جنيه بنسبة تنفيذ 77.5 %..وفي قطاع التضامن الاجتماعي جاري إحلال وتجديد مركز الإغاثة بطنطا ، وجارى تطوير مركز خدمة المرأة المعيلة بكوم النجار كما تم إصدار عدد 19620 بطاقة تكافل وكرامة .. وقام قطاع الموارد المائية والري بتنفيذ عدد 35 مشروعا بتكلفة 1.273 مليار جنيه ، حيث تم تبطين 250.829 كم من الترع ، وتنفيذ 11 كم أسوار على الترع المبطنة.

وقام قطاع الزرعة بتسليم (335915) كارت الفلاح الذكي، واستخراج (29) كارتا زكيا لتمويل السيارات، وإصدار تراخيص لـ (50 مزرعة دواجن/ 189 مزرعة ماشية/ 9 مناحل/ 18 مركزا لتجميع ألبان/ 1مزرعة أغنام وماعز/ 17 مصنعا للأعلاف/ 379 رخصة مزاولة تجارة أعلاف)، وقام قطاع التموين بتطوير عدد 16 مخبزا من نصف آلي إلى مخبز آلي بالكامل بنطاق المحافظة.