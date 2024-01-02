أحمد موسى عن سيطرة إثيوبيا على ميناء بربرة: تحرك يستهدف الأمن القومي العربي

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا وقعت اتفاقا مع إقليم الصومال غير المعترف بها عالميا من أجل استخدام ميناء بربرة على خليج عدن، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يشكل خطرا كبيرا على الأمن العربي.



وشدد موسى،خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن هذا الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية، مبينا أن بريطانيا تخطط منذ يونيو الماضي للاعتراف بأرض الصومال.



وشدد الإعلامي أحمد موسى، على أن الخطورة على الأمن العربي تكمن في أن الصومال دولة عربية، مشددا على أن هذا يمثل تحولا كبيرا ويستهدف الأمن العربي.



وتابع موسى، أن إثيوبيا بهذا الاتفاق سيكون لها قاعدة عسكرية والحصول على 20 كيلو مترا مربعا من ميناء بربرة، موضحا أن هذا الاتفاق سيكون له تداعيات خطيرة.



