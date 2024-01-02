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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

غياب سلمي أبو ضيف عن العرض الخاص لفيلم "ليه تعيشها لوحدك"

صدى البلد

غابت الفنانة سلمي أبو ضيف عن حضور العرض الخاص الأول لأحدث أفلامها "ليه تعيشها لوحدك" اليوم لإحدي سينمات السادس من أكتوبر.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.


تدور أحداث  فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.


فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

الدكتور أحمد عزيز الفنانة سلمى أبو ضيف أمينة شلباية خالد الصاوي خالد عليش دول الخليج ليه تعيشها لوحدك

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