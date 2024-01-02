كامل الوزير: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مترو الإسكندرية أبوقير - محطة مصر سينقل أكثر من مليون مواطن يوميا، مضيفا أن تم تثبيت نسبة التعريفة المحصلة الخاصة باشتراكات الطلبة من قيمة التذكرة الفعلية.



وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على صدى البلد، أنه لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية، موضحا أن نسبة الأشغال مرتفعة جدا.



ولفت وزير النقل، إلى أن 12 مليار جنيه حجم الدخل المتوقع من السكة الحديد هذا العام 2024، مضيفا أن 5 مليارات جينه حجم إيراد السكة الحديد العام الماضي.



وشدد الوزير، على العمل على تعظيم إيرادات السكة الحديد من الخردة، متابعا أن عربات النوم تديرها شركة خاصة وحسنت الخدمة بشكل كبير وهائل.



وأوضح الوزير، أن تحالف الغرابلي وثري إيه انترناشيونال يقوم بإدارة وتشغيل قطارات بضائع السكة الحديد، لافتا إلى أن 60 مليون دولار قيمة دخل شركة عربات النوم بالقطارات خلال العام الماضي.



وشدد على أنه لم يتم فصل أي عامل من السكة الحديد، متابعا أنه يتم الحصول على 15 % من صافي أرباح من تأجير قطارات بضائع سكة حديد مصر، كما أن السكة الحديد هي وسيلة المواصلات الأكثر أمانا في مصر، ونقلها يساهم في الحافظ على الطرق العادية، كما أن العائد من السكة الحديد كبير ويساهم في خدمة الوطن.



