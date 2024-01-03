إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي|القصة الكاملة لسيطرة أبي أحمد على ميناء بالصومال

اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية.. أزمة كبيرة تسببت فيها إثيوبيا عقب توقيعها علي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، والتي تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، والذي سوف يتيح استخدام ميناء بربرة على خليج عدن.

وأثار اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية، قلق كبير في الخليج العربي، ووصفت الصومال فعل إثيوبيا وتوقيعها علي الاتفاق مع أرض الصومال الانفصالية كونه "عدوان"، لتقوم الصومال باستدعاء سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء المداولات حول الاتفاق.

اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية

ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية.

كما أن مذكرة التفاهم تعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما، وتشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما، كما أنها توضح الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل.