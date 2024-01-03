نشرة المرأة والصحة.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري.. هؤلاء مهددون بالإصابة بأمراض الكبد.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

نشرة المرأة والصحة

مش الكلى والأملاح.. ألم القدم مؤشر للإصابة بمرض خطير لن تتوقعه

يعد الكبد من الأعضاء شديدة الأهمية فى الجسم ويقع تحت القفص الصدري مباشرة على الجانب الأيمن من البطن ويلعب دورا كبيرا فى هضم الطعام وتخليص الجسم من المواد الضارة.

كاد يفقد بصره.. معلومات صادمة عن مرض ماجد المصري

صرح الفنان ماجد المصرى بأنه تعرض لقطع فى شبكية العين، وهو ما دفعه لأنه يكمل علاجه في دبي، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز المعلومات عن إنقطاع شبكية العين.

يتخطى 180 ألف جنبه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم الشفاف بالرياض

شاركت النجمة نانسي عجرم صور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس سنة 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وجريئة.

بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

شاركت النجمة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس السنة، وقد ظهرت بإطلالة لافتة وجريئة.

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

نشرت النجمة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة شتوية وحيوية للغاية.

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

تحدث الولادة المُبكِّرة عندما تزداد التقلُّصات المُنتظمة وتؤدي إلى فتح عنق رحمكِ، بعد الأسبوع الـ20 وقبل الأسبوع الـ37 من الحمل.

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

تتضمَّن مضاعفات الولادة المبكرة أو كما تعرف بالمَخاض المبكر وَضْع رضيع مبتسر، مما يُشَكِّل ذلك عددًا من المخاوف الصحية على الطفل، كانخفاض الوزن عند الولادة، وصعوبات التنفُّس، والأعضاء غير المُكتمِلة النمو، ومشاكل الإبصار.

انتبه..هؤلاء مهددون بالإصابة بأمراض الكبد

تعد أمراض الكبد من اخطر المشكلات الصحية التي تصيب الانسان في بعض الاحيان تؤدي الى الاستسقاء والموت.

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

تتسبب البكتريا او الفيروسات في التهاب الأذن الوسطى، وتنتج هذه العدوى أحيانًا بسبب مرض آخر، مثل الإصابة بالبرد، أو الإنفلونزا أو الحساسية، مما يسبب احتقانًا وتورُّمًا في الممرات الأنفية، والحلق، والقناة السمعية.

مميت ومنقذ.. احترس الإسبرين سلاح ذو حدين في السكتة الدماغية

يعد الاسبرين من الأدوية الأساسية التى تستخدم لعلاج مشكلات صحية عديدة ومن بينها الجلطة، ولكن هل تعلم أن بعض أنواع الجلطات يكون فيها تأثير عكسي لتناول الأسبرين ويتسبب في وفاة المريض.

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق

شاركت النجمة الكويتية شمس صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفل غنائي في العاصمة العراقية بغداد، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2024، وقد ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.