انتبه..هؤلاء مهددون بالإصابة بأمراض الكبد

تعد أمراض الكبد من اخطر المشكلات الصحية التي تصيب الانسان في بعض الاحيان تؤدي الى الاستسقاء والموت

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم قائمة بأهم المهددين بالاصابة بأمراض الكبد





تتضمن العوامل التي قد تزيد من خطر إصابتكَ بمرض الكبد ما يلي:

كثرة استخدام الكحول

مرضى السِّمنة

داء السُّكَّري من النوع الثاني

الوشوم أو ثقوب الجسد

تعاطى حقن المخدرات بطرق غير آمنة

الاستخدام المشترك للحقن

التعرُّض لدم أشخاصٍ آخرين ملوث بالكبد مثل التمريض والجراحين

عمال النظافة والذين يعملوا في مجالات تتعرض للسوائل الخارجة من جسم الإنسان

الجماع الخاطئ وغير الآمن

التعرُّض لمواد كيميائية أو سموم معينة

وجود تاريخ عائلي من الإصابة بأمراض الكبد