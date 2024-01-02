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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد طلاقها.. إطلالة جديدة لـ هنا الزاهد تثير الجدل

هنا الزاهد
هنا الزاهد

نشرت النجمة هنا الزاهد، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة شتوية وحيوية للغاية.

تفاصيل إطلالة هنا الزاهد

وارتدت هنا الزاهد بلوفر طويلا وواسعا باللون الرمادي القاتم، وبأكمام طويلة بتصميم الأوفر سايز، كما ارتدت عليه شرابا طويلا باللون الأسود الشفاف والمخطط باللون الأبيض، وعليه هاف بوت من الجلد باللون الأسود.

 

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وتركت هنا الزاهد شعرها منسدلا على كتفيها وظهرها بتسريحة انسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واختارت هنا الزاهد بعض اللمسات الناهمة من المكياج، فقامت بوضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع الماسكرا.

 

هنا الزاهد
هنا الزاهد
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