يتخطى 180 ألف جنبه.. سعر صادم لفستان نانسي عجرم الشفاف بالرياض

شاركت النجمة نانسي عجرم صور لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال مشاركتها في حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض ليلة رأس سنة 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وجريئة.

سعر فستان نانسي عجرم في ليلة نجمات العرب بالرياض

وأرتدت نانسي عجرم فستان طويل وشفاف ولامع بفتحة V باللون الأسود وباكمام طويلة، ويتوسطه حزام بنفس اللون من منطقة الخصر.

وكان فستان نانسي عجرم من تصميم مصمم الأزياء إيلي صعب، ووصل سعره إلى 5970 دولار، أي ما يعادل 184 ألف جنيه مصري.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلا بتسريحة مموجة أنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ووضعت نانسي عجرم مكياج ناعم يعتمد على الألوان الترابية، ووضعت اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع الكحل الاسود، والماسكرا، والآي شادو .

وأكملت نانسي عجرم ببعض الإكسسورات الناعمة، فقامت بإختيار قرطين طويلين وخاتم باللون الفضي .

نانسي عجرم

نانسي عجرم