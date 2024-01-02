بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

شاركت النجمة الكويتية شمس صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال إحيائها حفل غنائي في العاصمة العراقية بغداد، بمناسبة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2024، وقد ظهرت بإطلالة جريئة وجذابة.

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية في العراق

وقد ظهرت شمس الكويتية بفستان طويل باللون الاسود اللامع، وبأكمام شفافة، وبرسمة على طول الفستان شفافة، وبفتحة من الأسفل تكشف عن ساقيها، وكان الفستان من توقيع دار الأزياء جيوڤاني دي ومقرها بيروت.

وتركت شمس الكويتية شعرها القصير منسدلا بتسريحة انساببة وناهمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الأحمى الناىي، مع الكحل الاسود، والماسكرا، والآي لاينر، والآي شاد بطريقة السموكي أيز.

وأختاىت شمس الكويتية إكسسورات ناعمة، فقامت بإختيار قلادة ناعمة وقرطين وخاتم باللون الفضي، وأسورة باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

شمس الكويتية

شمس الكويتية

شمس الكويتية

شمس الكويتية

شمس الكويتية

شمس الكويتية