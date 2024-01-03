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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التوصية بعقد تدريب للمقبلين على الزواج بسيناء في إطار حملة تنمية الأسرة

التوصية بتدريب الشباب
التوصية بتدريب الشباب المقبلين على الزواج

 

 

 نفذ  مركز إعلام العريش شمال سيناء،  حلقه نقاشية حول تنمية الأسرة اجتماعيا واقتصاديا بمقر مجمع إعلام العريش حضرها ممثلين عن الصحه والثقافه والمجلس القومى للسكان والأزهر والنقابات ومنظمات المجتمع المدنى والقيادات الشعبيه وإذاعة شمال سيناء و إعلاميين. 

ياتي ذلك فى مستهل لقاءات العام الجديد بمركز اعلام العريش التابع لقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات وفى اطار حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار اسرتك ثروتك التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع
تحدث فى البداية  مدير مركز الإعلام عن الهدف العام من حملة تنمية الأسرة المصرية متطرقا إلى معنى التنمية والمقصود بالتنمية الأسرية 
و تحدث الدكتور خالد الشريف نقيب البيطريين بشمال سيناء عن وضع تشريعات تلزم الأسرة بانجاب عدد معين مثلما حدث مع الصين لتحقيق استقرار وتنمية للأسرة .
وقال الأستاذ مسعد عروج عضو المجالس المحليه والشعبية سابقا
التنمية الشامله مهمه وعمل مشروعات تخدم الأسرة وتزيد الإنتاج ويجب عدم التفرقة بين أفراد المجتمع لمن ينجب أكثر أو أقل .
وتحدث الأستاذ البحراوي جاد مسئول وحدة لم الشمل بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء عن أهمية تدريب المقبلين على الزواج بكيفية تكوين الأسرة وإدارة أمورها وتنمية عقل الشباب اولا وتوافر لغة حوار بين الآباء والأبناء. 
وقال أن صحة المرأة تتأثر بكثرة الإنجاب وبالتالى تتأثر الأسرة اجتماعيا واقتصاديا وأن تعمل المرأة لزيادة دخل الأسرة لا يقلل منها .
وأكد على أن السيده خديجة رضى الله عنها كانت لها تجارتها اى انها خرجت لسوق العمل .
واقترح عمل مشروع لضبط الإنجاب لمدة ٥ سنوات  ويتم تقييم التجربه .


اما  نجلاء محمد بالمجلس القومى للسكان قالت ان هناك من الأفكار والمقترحات الكثير لضبط الإنجاب وتحسين حال الأسرة المصرية ولكن المهم التنفيذ. 
 

وتحدث محمود الدقدق مسئول جمعية تنظيم الاسرة من المشكلات التى تواجهنا فى تنفيذ مقترحاتنا الاهتمام بصحة الأسرة عدم توافر أطباء وخاصة النساء والتوليد ومن يتواجد يرفض العمل مع الجمعية رغم موافقتها على عمل مواعيد غير مواعيد العياده الخاصه به. 
 

 

وقالت نجوى ابراهيم أخصائية إعلام   لابد من البحث عن أسباب المشاكل الاسرية فبدلا من البحث عن تحسين وضع الأسرة الاقتصادى نجد تدهور لأحوال الأسرة بل تزداد نسب الطلاق. 
وقال الأستاذ اشرف محمود بقصر ثقافة العريش يجب تفعيل الحوافز الإيجابية للملتزم بانجاب طفل أو اثنان  ومنع بعض المميزات عن الأسرة التى تنجب أكثر .


وتحدث محمد صلاح مسئول التثقيف الصحى بمديرية الصحه عن المناطق الأكثر انجابا ولابد من تكثيف برامج التوعيه فيها  وخاصة المناطق البدوية البعيدة فى مناطق وسط سيناء.

 أهمية الوعي بين الشباب :


وتحدث الدكتور محمد عبد النبى المذيع بإذاعة شمال سيناء  عن  أهمية الوعى وخاصة الشباب من الجنسين  فى المرحلة الثانوية والجامعة ونشر الثقافة السكانية بين أفراد المجتمع. 
 

وأوصى الحضور بضرورة تذليل كافة العقبات أمام الجهات التى تعمل فى مجال التوعية وخاصة التنمية الأسرية .
وان تتضمن المناهج الدراسية موضوعات عن الأسرة الصغيرة وأسباب المشكلة السكانية. 
 

والعمل على توفير أطباء وخاصة طبيبات النساء والتوليد وسن قانون يلزم الخريجين من الأطباء بالخدمة فى مستشفيات ووحدات شمال سيناء مدة لا تقل عن ٥ سنوات.

 وضرورة مواجهة الزواج المبكر ومعاقبة المتسببين وعقد دورات تدريبية للمقبلين على الزواج. وعمل مشروعات صغيرة تخدم الأسرة وبخاصة المرأة لتمكينها اقتصاديا .

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