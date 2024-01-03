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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

جونو.. مركبة فضاء توثق أقرب مرور لقمر غريب مليء بالبراكين

صدى البلد

قامت مركبة الفضاء جونو التابعة لوكالة ناسا بأقرب مرور لأحد الأقمار الطبيعية التابعة لكوكب المشتري، وهو القمر إيو الذي يعتبر أكثر الأقمار في النظام الشمسي نشاطًا بركانيًا.

تمكنت المركبة الفضائية جونو من الاقتراب إلى مسافة 930 ميل (1500 كيلومتر) من سطح القمر إيو، وهو قمر كثيف يحتل المرتبة الرابعة في النظام الشمسي من حيث الحجم. على عكس العديد من الأقمار التابعة للمشتري وزحل، التي تحتوي على طبقة جليدية على السطح أو مياه تحت السطح، يعتبر إيو عالمًا جافًا جدًا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه نشط جيولوجيًا للغاية، حيث يحتوي على أكثر من 400 بركان نشط، وبالتالي فإنه يثير اهتمام الفلكيين وعلماء الكواكب.

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تم نشر صور من المرور القريب الذي تم في 30 ديسمبر 2023 من قبل وكالة ناسا خلال عطلة عيد رأس السنة، وتوفر هذه الصور بعضًا من أوضح النظرات حتى الآن لهذا العالم المروّع. 

ستساعد البيانات الجديدة علماء الكواكب في تحديد مدى تكرار ثوران هذه البراكين وكيفية ارتباط هذا النشاط بمجال المغناطيس للمشتري - حيث يتعرض إيو لإشعاع شديد من الكوكب العملاق الغازي.

حتى الآن، قامت جونو بالمراقبة البعيدة لإيو أثناء 56 مرورًا بالقرب من المشتري، مدروسة المشتري الغازي المعقد بتفصيل أكبر من أي وقت مضى. ومنذ وصولها إلى النظام الكوكبي في يوليو 2016، قامت جونو بالاقتراب من القمر بمسافة تصل إلى عدة آلاف من الأميال. وسوف تقوم جونو بمرور قريب آخر بتاريخ 3 فبراير 2024، وسيتيح ذلك للعلماء مقارنة التغيرات التي تحدث على سطح القمر خلال فترة قصيرة.

منذ إطلاقها على متن صاروخ أطلس V، تعمل مركبة جونو بشكل جيد جدًا أعنوان المقال: "مركبة الفضاء جونو تقوم بأول مرور قريب جدًا للقمر إيو المغطى بالبراكين"

في 2 يناير 2024، قامت مركبة الفضاء جونو، التابعة لوكالة ناسا، بأقرب مرور للقمر إيو، وهو أحد الأقمار التابعة لكوكب المشتري، والذي يُعتبر أكثر الأقمار نشاطًا بركانيًا في النظام الشمسي.

وصلت المركبة الفضائية إلى مسافة 930 ميل (1500 كيلومتر) من سطح إيو، وهو قمر كثيف يحتل المرتبة الرابعة من حيث الحجم في النظام الشمسي. وبالمقارنة مع العديد من الأقمار التابعة للمشتري وزحل، التي تحتوي على طبقة جليدية على السطح أو مياه تحت السطح، يُعتبر إيو عالمًا جافًا جدًا. كما أنه نشط جيولوجيًا للغاية، حيث يحتوي على أكثر من 400 بركان نشط، وبالتالي يثير اهتمام العلماء الفلكيين وعلماء الكواكب.

تم نشر صور من المرور القريب الذي تم في 30 ديسمبر 2023 بواسطة وكالة ناسا خلال عطلة رأس السنة، وتوفر هذه الصور بعضًا من أوضح النظرات حتى الآن لهذا العالم الناري. ستساعد البيانات الجديدة العلماء في تحديد تكرار ثوران البراكين وكيفية ارتباط هذا النشاط بالمجال المغناطيسي للمشتري، حيث يتعرض إيو لإشعاع شديد من الكوكب العملاق الغازي.

الشمس الغاز العلماء الفضاء المركبة الفضائية

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