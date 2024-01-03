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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أكثر الأشخاص عرضة للإصابة بانقطاع شبكية العين.. من هم

عوامل خطيرة تزيد
عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بإنقطاع شبكية العين

تتضمن علامات التحذير التي تدل على حدوث انقطاع شبكية العين أحد الأعراض التالية أو جميعها، وهي ضعف الرؤية والظهور المفاجئ للعوائم والومضات الضوئية.

 

عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بانقطاع شبكية العين

 

ويعتبر انقطاع شبكية العين حالة طارئة تتحرك فيها طبقة رقيقة من الأنسجة في الجزء الخلفي من العين بعيدًا عن وضعها الطبيعي، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ويتضمن انقطاع شبكية العين انفصال خلايا الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية التي تغذي العين بالأكسجين والعناصر الغذائية. وكلما تُرك انفصال الشبكية دون علاج لمدة أطول، زاد خطر فقدان البصر الدائم في العين المصابة.

 

وتزيد هذه العوامل التالية من خطر إصابة بعض الأشخاص بانفصال أو إنقطاع شبكية العبن، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي :

 

عوامل خطيرة تزيد من الإصابة بإنقطاع شبكية العين

 

_ تكثر الإصابة بانفصال الشبكية بين الأشخاص الذين تخطَّت أعمارهم 50 عامًا

_ الأشخاص الذين أصيبوا سابقا بانفصال الشبكية في إحدى العينين.

_ المعاناه من تاريخ عائلي بانفصال الشبكية.

_ الأشخاص الذين يعانون من قصر النظر المفرط (الحسر).

_ من تعرضوا لإجراء جراحة في العين سابقًا، مثل إزالة الإعتام.

_ الذبن تعرضوا لإصابة حادة سابقة في العين.

_ المصابين بأمراض أو اضطرابات أخرى سابقة في العين، ويشمل ذلك انشقاق الشبكية، أو التهاب العنبية أو ترقُّق الحواف الخارجية للشبكية (الحافة الخلفية للتنكُّس الشبيكي).

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