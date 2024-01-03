مع انتهاء إجازات رأس السنة|تحليق 74 رحلة طيران من مطار الغردقة الدولي

أنهى قرابة 15 ألف سائح إجازاتهم بعد احتفالهم برأس السنة الميلادية داخل الفنادق والمنتجعات السياحية بمنطقة البحر الأحمر.

وبحسب جداول السفر، يستعد هؤلاء السياح للمغادرة اليوم على متن 74 رحلة طيران.

وفي تصريح لبشار أبوطالب، نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، أشار إلى نسب إشغال جيدة في الموسم السياحي الشتوي، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والأحداث الجارية في دول الجوار.

وأكد أبوطالب أن الغردقة تحتل مكانة بارزة كوجهة سياحية عالمية، نظرًا للطقس الشتوي الدافئ فيها، مقارنةً بالبرودة الشديدة في العواصم الأوروبية.

من جهته، أشار عصام علي، عضو غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، إلى تنوع الأسواق السياحية بالغردقة كعامل رئيسي يسهم في تحقيق نسب إشغال مرتفعة. وأكد أن المنتجعات تستضيف أكثر من 20 جنسية متنوعة، مما يعزز مكانة الغردقة كواحدة من أبرز المقاصد السياحية العالمية.

يُذكر أن هذا الإعلان يأتي في إطار التركيز على تعزيز تجربة السياح وجعل الغردقة وجهة مفضلة للزوار على مدار العام.