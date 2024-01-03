رد أمين الفتوى على شكوى سيدة "استلف زوجها شبكتها ويرفض ردها»

تلقت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية سؤال من سيدة تقول فيه: " زوجي استلف مني شبكتي لبيعها ووعدني بردها حين يتيسر الحال، والآن تيسر حاله وربنا فتح عليه، ورافض يرد شبكتي، فماذا أفعل؟.

وفي رده، قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: لازم نعرف إن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة، لا يجوز لأحد أن يتدخل في ذمة الآخر، رغم وجود معيشة مشتركة وحقوق مشتركة.

وأضاف فخر، خلال حلقة استضافته بأحد البرامج الفضائية: أن الشبكة من حق الزوجة، ولا يجوز للزوج أن يأخذ منها دون إذنها.

وأوضح أمين الفتوى، إذا أخذ الزوج الشبكه وجب عليه أن يسدد وإذا لم يسدد وجب عليه، سواء طلبت الزوجة أو لم تطلب، فهذا دين معلق، فإذا لم يرده سيحاسب عليه يوم القيامة أمام رب العالمين.

رد أمين الفتوى على سيدة تشكو من نظر زوجها لها أثناء العلاقة الحميمة

تلقي الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤالاً من مُتصلة حول وجود مرايا كبيرة في غرفة النوم، وبالتالي يحدث نظر للجسم أثناء العلاقة الزوجية، فما حكم النظر للمرأة أثناء العلاقة الزوجية؟.

في ردّه، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء لا مانع من وجود المرايا في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية، فلا يجب أن نغطيها.

وأضاف عبد السميع، خلال أحد البرامج الفضائية: أن المُستحب في هذه الحالة أن يكون هناك نوع من الستر، وهو عدم وجود تعرى كامل، أثناء العلاقة الزوجية، فهذا من آداب العلاقة الزوجية.