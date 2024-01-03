هيئة الاستثمار والمناطق الحرة تكرم أبناءها المتميزين

كرمت اليوم الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة عددا من الموظفين بقطاعي المناطق الحرة و خدمات الاستثمار والجهات الملحقة لتميز أدائهم والإسهام في تحقيق أهداف الهيئة خلال عام 2023.

وشهد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، مراسم التكريم للموظفين معتبرا أن ذلك الحفل يعد التكريم تقديرًا واعترافًا بالجهود الاستثنائية التي قدموها، والتزامهم الثابت في العمل الجماعي المتعاون بروح الفريق، مما ساهم في تعزيز وتحقيق نتائج متميزة .

وأكد أن التكريم يعتبر فرصة لتعزيز ثقافة التميز على جميع المستويات بالهيئة، وتشجيع الموظفين على السعي لتحقيق وتقديم أفضل النتائج.

أشاد بضرورة العمل باستمرار على حرفية الأداء والتنسيق المستمر بين كافة العاملين، لموظفي الهيئة بكافة القطاعات والإدارات والذين يساهمون بشكل فعّال في تحقيق رؤية وأهداف الاستثمار والهيئة.

وثمن ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة لخدمة المستثمرين أن هذا التكريم ليس فقط تقديرًا للنجاحات الفردية، بل أيضًا تأكيدًا للروح الجماعية التي تسود هيئتنا الموقرة وبفضل التعاون والدعم المتبادل بين الجميع للعمل بجد، مؤكدا على تحقيق المزيد من التقدم الثابت نحو نجاح الهيئة.