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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: حملات نظافة وتمهيد وتسوية طرق بقرى مركزي ديروط والبداري

حملات نظافة وتجميل
حملات نظافة وتجميل الطرق بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رؤساء الوحدات المحلية بمراكز وقري المحافظة بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والأحياء للحفاظ علي البيئة وإعادة الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة فضلاً عن تمهيد وتسوية الطرق للتيسير علي المارة من المواطنين وتسهيل حركة المرور مشيرًا إلي تقديمه كافة سبل الدعم للإرتقاء بمنظومة النظافة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقاً لرؤية مصر2030 وخطة التنمية المستدامة. 

 

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وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية لمركزي ديروط والبداري حملات نظافة ورفع كفاءة لعدد من الشوارع والميادين وتحديدًا في مركز ومدينة ديروط بالوحدة المحلية بصنبو حيث تم رفع المخلفات ونقلها إلي الأماكن المخصصة لها كما تم رفع كفاءة مداخل الوحدة المحلية بصنبو ومتابعة أعمال الدهانات بالمدخل وفي شارع العمدة بشارع المركز القديم تم استكمال تمهيد وتسوية الشوارع الرئيسية والفرعية باللودر والقلابات بالإضافة إلي رفع المخلفات الصلبة وكنس وشفط الأتربة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بقري مركز ومدينة البداري وذلك تحت إشراف محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط ومحمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري وبمشاركة نوابهم ومسئولي ومشرفي قطاعات النظافة والبيئة والمتابعة والمخلفات الصلبة وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

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