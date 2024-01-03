شروط استخراج البطاقة الشخصية.. والحبس وغرامة 100 جنيه تلاحق هؤلاء

تزامنا مع التطور التكنولوجي الذي يشهده عصرنا الحالي، أصبح بإمكانية المواطنين تحديث بطاقة الرقم القومي أون لاين دون الحاجة للذهاب لمكاتب السجل المدني، حيث تعتبر البطاقة الشخصية أحد أهم الأوراق الرسمية الواجب تواجدها مع كل مواطن.

و نص قانون الأحوال المدنية على أنه فى حال حدوث أي تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديثها.

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عقوبات المخالفين

يعاقب كل من تخلف عن تحديث بيانات البطاقة الشخصية بغرامة مالية قدرها 100 جنيه غرامة في حالة عدم تحديث الشخص بيانات بطاقته ممثلة فى ( المهنة - محل الإقامة - الزواج بعدة مدة 3 شهور من التغير).

شروط استخراج بطاقة الرقم القومي

1-أن يكون المقدم مواطنًا مصريًا.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا.

3- أن يكون المتقدم مسجلًا في قاعدة البيانات وله شهادة ميلاد مصرية.

تكلفة تجديد بطاقة الرقم القومي

45 جنيها تسلم بعد 15 يوما

120 جنيها تسلم بعد 3 يوما

170 جنيها تسلم بعد 24 ساعة

مستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية