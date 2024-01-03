عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية وغور الأردن

الضفة الغربية
الضفة الغربية

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 18 فلسطينيا مطلوبا في الضفة الغربية وغور الأردن اليوم الأربعاء.

وعلى جانب آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المعتقلين بـ الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 4876 عقب اعتقال 16 فلسطينياً خلال اقتحام الاحتلال طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاحد، بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و822 شهيدا إضافة إلى 56 ألفا و451 مصابا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأحد ، بوقوع 64 شهيدًا و186 مصابًا في قصف إسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.

الضفة الغربية تعلن الإضراب الشامل حدادا على اغتيال صالح العاروري

الخارجية الفلسطينية: حرب إسرائيل تستهدف دفن الوطن تحت مستعمرات الضفة وركام غزة

الضفة الغربية غور الأردن الاحتلال الاسرائيلي طولكرم غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

احسب فاتورة الكهرباء بعد زيادة الأسعار

موضوعات متعلقة

الضفة الغربية تعلن الإضراب الشامل حدادا على اغتيال صالح العاروري

ترشيحاتنا

البيئة خلال 2023.. تسليم 23 مدفن صحي وإنشاء 3 مصانع تدوير مخلفات

عاجل.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لأكثر من 22 ألف شهيد

مدير تعليم القاهرة يتابع امتحانات نصف العام ويوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان

سباق مع الزمن.. خطر جديد يهدد اليابان بعد الزلزال المدمر

ظهور مميز لـ كهربا وإمام عاشور من مران المنتخب.. شاهد

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء لبحث عدد من الملفات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخطى الـ 90 ألف جنيه.. سعر صادم لإطلالة أنابيلا هلال الذهبية

بكتف مكشوف.. سعر غير متوقع لجمبسوت أنغام بالرياض

بعد طلاقها.. قصة تعرض هند عبد الحليم للتحرش

عمرهم 1500عام.. اكتشاف حليتين ذهبيتين يصوران حاكم تركي في كازاخستان| صور

فيديو

اتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ