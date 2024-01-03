الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا في الضفة الغربية وغور الأردن

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، أن قوات أمن الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 18 فلسطينيا مطلوبا في الضفة الغربية وغور الأردن اليوم الأربعاء.

وعلى جانب آخر، أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد المعتقلين بـ الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر إلى 4876 عقب اعتقال 16 فلسطينياً خلال اقتحام الاحتلال طولكرم.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الاحد، بارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 21 ألفا و822 شهيدا إضافة إلى 56 ألفا و451 مصابا.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الأحد ، بوقوع 64 شهيدًا و186 مصابًا في قصف إسرائيلي على منازل في المنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 24 ساعة.