الخارجية الفلسطينية: حرب إسرائيل تستهدف دفن الوطن تحت مستعمرات الضفة وركام غزة

أكد وزارة الخارجية الفلسطينية، أن الحرب الإسرائيلية تستهدف تدمير أركان الدولة الفلسطينية ودفنها تحت المستعمرات في الضفة والركام بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الفلسطينية:" نتنياهو يعمل على إدخال ساحة الصراع في دوامة لا تنتهي من العنف والفوضى كبيئة مناسبة لاستمرار حكم اليمين في إسرائيل".

وأضافت الخارجية الفلسطينية:" نطالب المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية إدراك حقيقة ما يقوم به نتنياهو ومخاطره على حل الدولتين وفرص تحقيق السلام بالمنطقة".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، السيطرة علي مقر الاستخبارات والتحكم التابع لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت، إن الحرب ستنتهي عندما لا تصبح حماس هي الحاكم في قطاع غزة.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر صحفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يراقب الوضع في الجبهة الشمالية والإصبع على الزناد.