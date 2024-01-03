كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

وجه محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي رسالة لعلي جبر مدافع نادي بيراميدز، عبر ستوري حسابه الشخصي على إنستجرام.

وشارك صورة تجمعهم، وكتب: “عيد ميلاد سعيد”.

أعلن محمود كهربا نجم الأهلي عن مفاجأة لجماهير عبر حسابه الشخصي إنستجرام.

وظهر كهربا صورة له بجوار طائرة هليكوبتر وعلق علي الصورة قائلا: "بنغيب فجأة وبنرجع بمفاجأة".





ويستعد منتخب مصر للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 2 يناير المقبل، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا "كوت ديفوار ٢٠٢٤"، والتي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير المقبلين.