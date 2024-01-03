انتهاء المباراة الودية بين لاعبي الزمالك بفوز الفريق الأزرق على الأبيض

انتهت المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.



سجل عبد الله جمعة هدف التقدم للفريق الأزرق وأضاف بعدها سيف الجزيري الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني نجح محمود علاء في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض من ركلة جزاء في الدقيقة وبعدها أضاف كريم عبد الحق هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل حتى نجح سيف الجزيري في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأزرق لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأزرق بثلاثية مقابل هدفين.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي :

حراسة المرمى : معاذ علاء الدين

خط الدفاع : مصطفى الزناري - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد حسام بيسو - كريم عبد الحق سيد عبد الله "نيمار"- يوسف أوباما.

خط الهجوم : ناصر منسي .



وجاء تشكيل الفريق الأزرق كالتالي :

حراسة المرمى : عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود الونش - أحمد زكي - محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبد الله جمعة - مصطفى شكري - عمر جابر - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الجزيري .