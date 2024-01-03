عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انتهاء المباراة الودية بين لاعبي الزمالك بفوز الفريق الأزرق على الأبيض

صدى البلد

انتهت المباراة الودية التي  أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز  الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية  مقابل هدفين.

سجل عبد الله جمعة هدف التقدم للفريق الأزرق وأضاف بعدها سيف الجزيري الهدف الثاني، وفي الشوط الثاني نجح محمود علاء في تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض من ركلة جزاء في الدقيقة وبعدها أضاف كريم عبد الحق هدف التعادل من تسديدة من داخل منطقة الجزاء. 
 

وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل حتى نجح سيف الجزيري في تسجيل الهدف الثالث للفريق الأزرق لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأزرق بثلاثية مقابل هدفين.

وجاء تشكيل الفريق الأبيض كالتالي :

حراسة  المرمى :  معاذ علاء الدين

خط الدفاع : مصطفى الزناري - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمد عبد الشافي.

خط الوسط: محمد أشرف روقا - محمد حسام بيسو - كريم عبد الحق سيد عبد الله "نيمار"- يوسف أوباما.

خط الهجوم : ناصر منسي .  


وجاء تشكيل الفريق الأزرق كالتالي :

حراسة  المرمى :  عبد الرحمن نفاد

خط الدفاع : حاتم سكر - محمود الونش - أحمد زكي  - محمد طارق.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا  - عبد الله جمعة - مصطفى شكري - عمر جابر - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الجزيري .

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لاعبي الزمالك كرة القدم بنادي الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يبلغ وفدا أمريكيا رفض مصر التام تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير السكان

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد سجنها.. صور أثارت الجدل لـ دنيا بطمة قبل عمليات التجميل

أول تعليق من رئيس الوزراء على زيادة الكهرباء الجديدة

أول تعليق من الحكومة على زيادة تذاكر المترو والدعم المقدم للمواطنين

رئيس الوزراء: الدولة تقدم 342 مليار دولار دعما في قطاعات مختلفة

مدبولي : 90 مليارا قيمة دعم الدولة للسولار سنويا

رئيس الوزراء : قررنا مد عملية إنهاء دعم الدولة على الكهرباء لتتم على مدار الـ 5 سنوات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

بإطلالة شتوية جريئة| شاهد.. ساندي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

الجمعة أول استحقاق لشهادة الـ25%.. هل ستطرح البنوك شهادات جديدة؟

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

فيديو

لأول مرة.. منى الشاذلى تفتح خزائن أسرارها عن زواجها وطفولتها

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ