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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

8 يناير.. أولى جلسات محاكمة قاتلي جارهما في دار السلام انتقامًا من شقيقه

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، محاكمة المتهمين بقتل جارهما في دار السلام انتقامًا من شقيقه، بجلسة يوم الإثنين 8 يناير الجاري.

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4045 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 2302 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهمين «عمر .م»، طالب، «أحمد .و»، عامل، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة باستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجني عليه مهاب إبراهيم مستخدمين في ذلك سلاحين أبيضين «سكين» مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير ترخيص ودون مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية وذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الأذى به وفرض السطوة عليه بقصد التمكن من ارتكاب جريمتهم محل الاتهام التالي وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسلامته وطمأنينيته وتعريض حياته للخطر حال كونهما شخصين.

 

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين بارتكاب تلك الجريمة ارتكاب جريمة وجنحة أخرى وهي أنه في ذات المكان والزمان ضربا عمدًا المجني عليه مهاب إبراهيم مع سبق الإصرار وأفضى هذا الضرب إلى موته بأنه على إثر خلافات سابقة فيما بينهم وبباعث الانتقام بيتا النية فأعدوا لمخططهما الإجرامي بروية وصمما على تحقيق المنية وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة البيضاء وتوجها إلى محل سكنه وما أن نشبت المشاجرة فيما بينهم أشهر أسلحتهم البيضاء مواجهته وانهالوا عليه ضربًا وتمكنوا بتلك الوسيلة من التعدي عليه فحدثت إصابته التي أودت بحياته.

 

وأكدت تحريات الرائد شرطة محمد شوقي محمد عبده، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام صحة الواقعة من قيام المتهمين بالتعدى على المجني عليه وإحداث ما به من إصابات والتي أودت بحياته وذلك على إثر مشادة بين المتهمين وشقيق المتوفى إلى رحمة مولاه تعالى، وحال ظهور المتوفى للشد من أزر شقيقه فقام المتهم الثاني بضربه طعنتين أودت بحياته.

القاهرة دار السلام محكمة جنايات القاهرة قسم دار السلام النيابة العامة

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