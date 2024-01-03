وصول طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين إلى "العريش الدولي"

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء طائرتان محملتين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية ،تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الحالية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.

الطائرة 36:

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ،إن الطائرة الإغاثية الأولى من السعودية وهي الطائرة الـ 36، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 24 طنًا،

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم

والطائرة الثانية من باكستان تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية التي يحتاج إليها شعب غزة الشقيق.

وقام مسؤولون من سفارة باكستان في مصر بتسليم المساعدات إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتسليمها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.