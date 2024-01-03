عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول طائرتين محملتين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين إلى "العريش الدولي"

طائرات قادمة من الدول
طائرات قادمة من الدول العربية الى مطار العريش

وصلت إلى مطار العريش الدولي بشمال سيناء  طائرتان محملتين بالمساعدات الإنسانية والإغاثية ،تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، تضامنا مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الأزمة الحالية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع. 

 

الطائرة 36:

 

وقال الدكتور خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ،إن   الطائرة الإغاثية الأولى من   السعودية وهي الطائرة الـ 36، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 24 طنًا، 

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم

 والطائرة الثانية من باكستان تحمل 20 طنا من المساعدات الإنسانية والطبية التي يحتاج إليها شعب غزة الشقيق.

وقام مسؤولون من سفارة باكستان في مصر بتسليم المساعدات إلى جمعية الهلال الأحمر المصري لتسليمها بعد ذلك إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة.

txt

شمال سيناء تبدأ دراسة لتحديد أنواع الخامات التعدينية والمعدنية وتقدير احتياطياتها| تفاصيل

العريش طائرتين مساعدات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

25 جنيها أقل فاتورة.. أسعار الكهرباء الجديدة بعد زيادة تصل إلى 16%

رسالة عاجلة من المصرية للاتصالات إلى عملائها بشأن باقات الإنترنت الجديدة

كهربا يوجه رسالة للاعب بيراميدز على إنستجرام.. شاهد

ترشيحاتنا

السيسي لرئيس وزراء اليونان: على المجتمع الدولي اضطلاعه بمسئولياته لوقف معاناة الشعب الفلسطيني

بوريل: حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لابد أن يكون مفروضا من المجتمع الدولي

قادة جيش الاحتلال يطالبون بتخفيض المساعدات الإنسانية لغزة

بيان شديد اللهجة من الخارجية المصرية بشأن تهجير الفلسطينيين وعنف المستوطنيين

التضامن: تخصيص 100 مليون جنيه لدعم صندوق كبار السن.. شاهد

غزة والبحر الأحمر.. تفاصيل لقاء شكري مع وفد الكونجرس الأمريكي في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طلاقها.. قصة حب هند عبد الحليم وكريم قنديل وماذا قالت عنه

أسترالية 62 عامًا تقنع القضاء بالحمل من زوجها المتوفى.. ما القصة؟

القاتل الصامت.. جمال شعبان يضع روشتة لخفض ضغط الدم بدون أدوية

بعد الارتفاع| أسعار باقات الإنترنت الأرضي وي.. وموعد التطبيق

فيديو

مبالغ مالية ضخمة.. إعلامي يقدم فلوس بالملايين وسيارات فارهة للمواطنين

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

مش رومانسي وحبنا بدأ بخناق.. تفاصيل قصة زواج منى الشاذلي.. فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ